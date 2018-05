Svoje veľvyslanectvo presunie do Jeruzalema aj Paraguaj

Paraguaj sa po Spojených štátoch a Guatemale stal treťou krajinou, ktorá ohlásila, že svoje veľvyslanectvo presunie z Tel Avivu do Jeruzalema.

Tel Aviv 7. mája (TASR) - Paraguaj otvorí svoje veľvyslanectvo v izraelskom meste Jeruzalem koncom mája, pričom slávnostného otvorenia ambasády by sa mal zúčastniť aj paraguajský prezident Horacio Cartes. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na pondelňajšie vyhlásenie izraelského ministerstva zahraničných vecí.



"Je úžasnou správou, že medzinárodné uznávanie Jeruzalema za hlavné mesto Izraela naberá obrátky," uviedol hovorca izraelského rezortu diplomacie Emmanuel Hahšon.



Paraguaj sa po Spojených štátoch a Guatemale stal treťou krajinou, ktorá ohlásila, že svoje veľvyslanectvo presunie z Tel Avivu do Jeruzalema. K presunu amerického veľvyslanectva do tohto mesta by malo dôjsť už na budúci týždeň.