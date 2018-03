Svokra Pippy Middletonovej obvinili zo znásilnenia maloletej

Hovorca rodiny Matthewsovcov uviedol, že David Matthews všetky obvinenia voči svojej osobe jednoznačne odmieta ako nepravdivé.

Paríž 31. marca (TASR) - Svokor Pippy Middletonovej, sestry manželky britského princa Williama, bol vo Francúzsku obvinený zo znásilnenia maloletej osoby. Skutok sa údajne odohral koncom 90. rokov. Obvinený David Matthews tvrdenia svojej údajnej obete odmieta.



Matthews, ktorý je otcom Pippinho manžela Jamesa, sa tento týždeň v Paríži podrobil vypočúvaniu na oddelení polície, ktoré sa zaoberá práve prípadmi sexuálneho obťažovania maloletých osôb.



Rozhlasová stanica Europe 1 v piatok informovala, že trestné oznámenie na Matthewsa údajne podala jeho neter. Justičné zdroje túto informáciu nepotvrdili.



Po vznesení obvinenia 74-ročného Matthewsa prepustili na slobodu, ale v pravidelných intervaloch sa musí hlásiť justičným orgánom. Podľa francúzskych médií je možné, že obvinenie bude zrušené pre nedostatok dôkazov.



Hovorca rodiny Matthewsovcov v piatok pre bulvárny denník The Daily Telegraph uviedol, že David Matthews všetky obvinenia voči svojej osobe jednoznačne odmieta ako nepravdivé.



David Matthews pochádza zo skromných pomerov - jeho otec bol baníkom, on sám začínal ako mechanik v garáži, neskôr sa však stal automobilovým pretekárom. Koncom 70. rokov, keď kvôli zraneniu prestal pretekať, sa stal milionárom. Následne so svojou druhou manželkou Jane kúpili hotel na francúzskom ostrove St. Barthélemy, ktorý je navštevovaný mnohými celebritami. V hoteli bola viackrát ubytovaná aj rodina Middletonovcov.



David Matthews je otcom štyroch detí: synov Jamesa, Spencera, Michaela, ktorý zomrel vo veku 22 rokov, keď sa pokúšal zdolať Mount Everest, a dcéry z prvého manželstva.



Pippa Middletonová, ktorá svojím zjavom spôsobila rozruch na svadbe svojej sestry Kate s princom Williamom, sa vlani v máji vydala za Jamesa Matthewsa, finančného manažéra, bývalého profesionálneho pretekára a dediča titulu lorda z Glen Affricu.