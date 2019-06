Sydney vyhlásilo v súvislosti s klimatickými zmenami núdzový stav

Starostka dodala, že austrálske federálne vlády sa v období posledných rokov nečinne prizerali klimatickej katastrofe, a krajina sa teraz podľa nej nachádza v kritickom bode.

Canberra 24. júna (TASR) - Austrálske mesto Sydney v pondelok vyhlásilo stav klimatickej núdze a pripojilo sa tým k stovkám samospráv po celom svete, ktoré žiadajú okamžité kroky v súvislosti s klimatickými zmenami. Informovala o tom agentúra DPA.



Mestské zastupiteľstvo po vyhlásení stavu núdze oznámilo, že obyvateľov najväčšieho austrálskeho mesta klimatické zmeny "vážne ohrozujú".



"Vyhlásením stavu núdze vyzývame federálnu vládu, aby okamžite zareagovala znovuzavedením poplatkov za vyprodukované emisie CO2 s cieľom splniť ciele parížskej klimatickej dohody," povedala starostka Sydney Clover Mooreová.



Starostka dodala, že austrálske federálne vlády sa v období posledných rokov nečinne prizerali "klimatickej katastrofe", a krajina sa teraz podľa nej nachádza v kritickom bode.



"Množstvo emisií skleníkových plynov v Austrálii už štyri roky za sebou stúpa," povedala.



Sydney vládu takisto žiada, aby založila úrady, ktoré zabezpečia, že Austrálčania zamestnaní v priemysle fosílnych palív si nájdu primerané náhradné zamestnanie.



Mesto si určilo cieľ zredukovať množstvo emisií CO2 do roku 2030 o 70 percent a do roku 2050 znížiť ich množstvo na nulu. Stav klimatickej núdze už vyhlásilo viacero austrálskych miest.



Parížska dohoda bola uzavretá v roku 2015 so zámerom obmedziť emisie tzv. skleníkových plynov.