Symbolom sudánskej revolúcie je mladá žena v bielom

Chartúm 12. apríla (TASR)- Ikonou politických zmien, ktorými v posledných týždňoch prechádza Sudán, sa stala študentka architektúry z Chartúmu Aláa Sálahová, píše internetová stránka francúzskeho spravodajského týždenníka Paris Match.



Fotografia, ktorá mladú Sudánku zachytáva počas jedného zo zhromaždení, sa stala prakticky celosvetovo známou vďaka sociálnym sieťam.



V rozhovore s novinármi povedala, že sa chcela zhromaždeným prihovoriť v mene mládeže, poukázať na nerovnosť v sudánskej spoločnosti, odsúdiť rasizmus a zvýhodňovanie podľa kmeňovej príslušnosti, vyzvať na zosadenie "tyrana a diktátora" Umara Bašíra a na nastolenie demokracie vo svojej vlasti. Zhromaždení jej prejav prerušovali výkrikmi: "Revolúcia!".



Fotografia mladej ženy oblečenej v bielom a s veľkými kovovými kruhovými náušnicami, v ktorých sa odráža svetlo, ako so vztýčenou rukou hovorí k zhromaždenému davu, ktorý si ju nakrúca alebo fotografuje smartfónmi, obletela vďaka internetu celý svet.



Ešte v stredu táto mladá žena na sociálnych sieťach vyzývala Sudáncov, aby nepoľavili vo svojej mobilizácii. "Strely nás nezabijú. To, čo zabíja, je mlčanie ľudí. Vyzývam ženy Sudánu, aby vyšli do ulíc. Zosaďme tyrana! Víťazstvo je naše," napísala.



Tieto jej slová však vyvolali aj negatívne reakcie. Sálahová totiž neskôr na sociálnej sieti Twitter napísala, že dostala vyhrážky smrťou. Dodala však, že vo svojej angažovanosti nepoľaví. "Môj hlas nestíchne. Ak sa mi niečo stane, zodpovedný bude (prezident Umar) Bašír," dodala.



Masové nepokoje v Sudáne vyvolala nespokojnosť obyvateľov s výrazným zvýšením cien pohonných hmôt, chleba a múky, ako aj s akútnym nedostatkom základných potravín. Nepokoje v krajine pretrvávajú od decembra 2018.



Pod tlakom demonštrácií sudánska armáda vo štvrtok zosadila a zatkla prezidenta Bašíra, ktorý bol pri moci takmer 30 rokov.



Ako uviedol minister obrany Awad ibn Auf, armáda sa rozhodla dohliadať na dvojročné prechodné obdobie, po ktorom sa budú konať "slobodné a spravodlivé" voľby. Dodal, že v Sudáne sa zavádza na tri mesiace mimoriadny stav - armáda uzavrela štátne hranice, vzdušný priestor a pozastavila platnosť ústavy, informuje agentúra AP.



Umar Bašír, ktorý je hľadaný Medzinárodným trestným súdom (ICC) na základe obvinení z vojnových zločinov a genocídy, sa dostal k moci počas prevratu v roku 1989 a bol jedným z najdlhšie slúžiacich prezidentov v Afrike.