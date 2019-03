Syn Barniera chce byť europoslancom vo farbách belgických liberálov

Kandidátska Barniera mladšieho v Belgicku je v súlade s návrhom umožniť cudzincom účasť na národných kandidátkach do eurovolieb, ktorý podporuje aj belgický premiér aj francúzsky prezident.

Brusel 29. marca (TASR) - Nicolas Barnier, 33-ročný syn hlavného vyjednávača Európskej únie pre brexit Michela Barniera, sa rozhodol stať poslancom Európskeho parlamentu (EP) za Belgicko, a to vo farbách frankofónnej liberálnej strany Reformné hnutie (MR). Uviedla to v piatok agentúra AFP.



Nicolas Barnier, vyštudovaný právnik, kandiduje za belgickú politickú stranu aj napriek tomu, že podobne ako jeho otec má francúzske občianstvo. Školu však dokončil v Bruseli, v meste, ktoré veľmi dobre pozná. Jeho otec, Michel Barnier, bol po dva mandáty európskym komisárom - pre regionálnu politiku (1999-2004) a pre vnútorný trh a služby (2009-2014) - a pre denník Le Soir uviedol, že Belgicko považuje za svoju "druhú vlasť".



Barnier junior dostal vo februári ponuku kandidovať na zozname MR od šéfa tejto stany a belgického premiéra Charlesa Michela. Podľa AFP ponuku stať sa europoslancom mal aj vo Francúzsku, kde ho na kandidátku vládnucej strany prezidenta Emmanuela Macrona Republika v pohybe (LREM) navrhovala Konštruktívna pravica (AGIR), menší spojenec stredopravicovej macronovskej koalície, tam sa však nedostal na zvoliteľné miesto. Na europarlamentnej kandidátke MR sa nachádza na treťom mieste.



Kandidátska Barniera mladšieho v Belgicku je v súlade s návrhom umožniť cudzincom účasť na národných kandidátkach do eurovolieb, ktorý podporuje aj belgický premiér aj francúzsky prezident. "Túto modernú inováciu považujem za dokonale vhodnú pre vyjadrenie podstaty toho, čo znamenajú európske voľby," uviedol Nicolas Barnier, ktorý sa bližšie zoznámil s fungovaním EP v roku 2017 ako osobný asistent francúzskeho europoslanca za LREM Grégoryho Besson-Moreua.



Spravodajca TASR Jaromír Novak