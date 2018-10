Syn zavraždeného novinára Chášukdžího opustil Saudskú Arábiu

Najstarší syn zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího odcestoval v stredu aj s rodinou zo Saudskej Arábie. Jeho odchod potvrdila ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW).

Washington 25. októbra (TASR) - Najstarší syn zavraždeného saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího odcestoval v stredu aj s rodinou zo Saudskej Arábie. Jeho odchod potvrdila ľudskoprávna organizácia Human Rights Watch (HRW), informovala vo štvrtok agentúra AP



Výkonná riaditeľka HRW pre oblasť Blízkeho východu a v severnej Afriky Sarah Leah Whitsonová povedala, že Saláh bin Džamál Chášukdží a jeho rodina opustili hlavné mesto Saudskej Arábie Rijád vo štvrtok. Stalo sa tak po tom, ako miestne úrady zrušili zákaz cestovania, ktorý sa na nich vzťahoval.



Saláh bin Džamál Chášukdží má údajne americké aj saudskoarabské občianstvo. V utorok sa stretol so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom, ktorého podozrievajú z účasti na vražde jeho otca, uviedol denník The Guardian.



Saudská Arábia je vystavená narastajúcemu tlaku zo strany medzinárodného spoločenstva, ktoré od nej žiada jasné vyjadrenia ohľadom Chášukdžího smrti. Kritik saudskoarabského korunného princa a prispievateľ denníka Washington Post zmizol 2. októbra, keď vošiel do priestorov saudskoarabského konzulátu v tureckom Istanbule.



Kráľovstvo pôvodne tvrdilo, že novinár konzulát v Istanbule opustil. Saudskoarabská prokuratúra však vo štvrtok priznala, že bol zámerne zavraždený.