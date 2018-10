Syn zavraždenej maltskej novinárky viní vládu z nečinnosti

Vyjadril tiež presvedčenie, že na Malte existuje systém beztrestnosti, ktorý chráni tých, ktorí pred rokom nariadili smrť jeho matky - známej novinárky a blogerky.

Paríž 29. októbra (TASR) - Syn zavraždenej maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej obvinil maltskú vládu z nečinnosti pri vyšetrovaní vraždy svojej matky. Matthew Caruana Galizia to uviedol v rozhovore, ktorý poskytol novinárom v Paríži, kde sa zúčastňuje na svetovom summite obhajcov ľudských práv. Informoval o tom portál www.ouest-france.fr.



Matthew Caruana Galizia uviedol, že traja ľudia, ktorí boli v súvislosti s vraždou jeho matky zadržaní, sú len vykonávatelia, "sú úplne na spodku reťazca". "Nevieme, kto ich poslal, kto im platil," zdôraznil. Dodal, že "niet spravodlivosti", a konštatoval, že nemá "žiadnu dôveru v štát".



Vyjadril tiež presvedčenie, že na Malte existuje "systém beztrestnosti", ktorý chráni tých, ktorí pred rokom nariadili smrť jeho matky - známej novinárky a blogerky.



Matthew Caruana Galizia varoval, že tento systém beztrestnosti na Malte môže viesť len k ďalším vraždám, a to na Malte i v Európskej únii. Európske vlády podľa neho musia trvať nielen na vyšetrení smrti jeho matky, ale aj na vyšetrení "celej korupcie na Malte".



Vyhlásil, že má dojem, akoby "existovali isté miesta, kam (maltská) polícia nechce ísť vyšetrovať". Maltskí vyšetrovatelia podľa neho chcú zostať sústredení na základný kriminálny aspekt tohto prípadu a "nechcú sa zaujímať o vyššie úrovne organizovaného zločinu, ktorý zahŕňa aj vládu".



Viac ako rok po smrti novinárky a blogerky, ktorá zahynula pri výbuchu nálože nastraženej v jej aute a aktivovanej na diaľku, "sme sa k ničomu nedopracovali", vyhlásil Matthew Caruana Galizia, ktorý je tiež novinárom a nositeľom Pulitzerovej ceny za prácu na kauze Panama Papers - ide o dokumenty, ktoré unikli z panamskej právnickej firmy Mossack Fonseca a ktoré ukazujú, ako firma pomáhala klientom prepierať peniaze, vyhýbať sa medzinárodným sankciám a unikať plateniu daní.



Matthew Caruana Galizia upozornil, že to "bude hrozný signál, ak sa do väzenia dostanú len tí, ktorí stačili tlačidlo (na aktiváciu výbušného zariadenia), zatiaľ čo tí, čo vydali príkaz, a tí, ktorých (konanie) moja matka vyšetrovala, uniknú spravodlivosti".



Pripomenul prípad maltského ministra hospodárstva Christiana Cardonu, na ktorého zahraniční novinári zapojení do Projektu Daphne našli, že má údajne kontakty s jedným z vrahov. Poukázal pritom na fakt, že príslušný vyšetrujúci sudca ministra ešte stále nevypočul, čo je podľa novinára "úplne absurdné".



Polícia podľa neho "zabíja čas tým, že si kladie otázku, či mal (minister) kontakty s niektorým z vrahov", namiesto toho, aby ho predvolala a priamo sa ho spýtala.



Problémy na Malte sú podľa neho "veľmi hlboké. Ovplyvňujú všetky inštitúcie štátu. Žiadame, aby skorumpovaní politici, ktorí sú za touto vraždou, ktorí sa jej (Daphne Caruanovej Galiziovej) vyhrážali, zastrašovali a ktorí ešte stále využívajú svoju beztrestnosť, boli stíhaní".