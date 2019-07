Sýria hlási ďalší izraelský útok na juhu krajiny

Izraelská armáda tieto správy nekomentovala. Židovský štát však opakovane podniká cielené útoky na vojenské ciele v susednej Sýrii, ku ktorým sa spravidla nevyjadruje.

Damask 24. júla (TASR) - Mimovládna organizácia informovala o strelách vypálených z Izraela, ktoré v stredu nadránom dopadli do oblasti južnej Sýrie a zasiahli vojenské pozície sýrskej armády a jej spojencov v provincii Dará. S odvolaním sa na správu Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) to uviedla agentúra AFP.



"Rakety, pravdepodobne izraelské", boli vypálené do južného regiónu vrátane oblasti vrchu Tel al-Hára v provincii Dará, informovala organizácia SOHR, ktorá sídli v Británii, no opiera sa o výpovede aktivistov priamo v Sýrii.



O "izraelskej agresii" v zmienenom regióne informovali aj izraelská štátna televízia a štátna tlačová agentúra SANA. V citovaných správach sa uvádza, že k stratám na životoch nedošlo. Zaznamenali však materiálne škody.



Bližšie informácie k incidentu, ku ktorému došlo mesiac po útoku Izraela v tej istej oblasti, k dispozícii bezprostredne neboli, píše agentúra AP.



Izraelská armáda tieto správy nekomentovala. Židovský štát však opakovane podniká cielené útoky na vojenské ciele v susednej Sýrii, ku ktorým sa spravidla nevyjadruje.



Strategicky dôležitý vrch Tel al-Hára ležiaci na hranici provincií Kunajtra a Dará dobyli sýrska armáda a jej spojenci vlani v júli. Vrch Tel al-Hára poskytuje výhľad na oblasť Golanských výšin a priľahlého regiónu Hawrán a kontroluje ho sýrska armáda. Údajne sa na ňom nachádza základňa protivzdušnej obrany.