Iraku odovzdali ďalších približne 150 militantov Islamského štátu

Bagdad 24. februára (TASR) - Spojenými štátmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré bojujú proti Islamskému štátu (IS) v Sýrii, vydali Iraku ďalších približne 150 irackých členov tejto militantnej organizácie. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AFP s odvolaním sa na iracké úrady.



Odovzdanie skupiny bojovníkov IS potvrdili dvaja nemenovaní irackí predstavitelia s tým, že všetci budú podrobení výsluchu, aby sa preukázala miera ich účasti na bojových operáciách Islamského štátu. Prvú vyše 150-člennú skupinu irackých džihádistov odovzdali Kurdmi vedené SDF irackej strane vo štvrtok.



Predstavitelia SDF iracké úrady informovali, že počas obliehania východosýrskej dediny Baghúz ovládanej Islamským štátom zajali 650 Iračanov bojujúcich v radoch tejto extrémistickej organizácie.



V piatok z Baghúzu evakuovali stovky mužov, žien a detí, avšak stále tam zostávajú stovky, ak nie tisíce militantov z IS, ktorí sú odhodlaní aj naďalej klásť odpor a vzdorovať náletom a ostreľovaniu. Medzi evakuovanými sú občania Francúzska, Poľska, Číny, Egypta, Maroka, Iraku a Sýrie, napísala na svojej webovej stránke spravodajská televízia NBC News.