Iraku odovzdali viac ako 150 militantov Islamského štátu

Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) sa snažia dobyť posledné malé územie na východe Sýrie neďaleko hranice s Irakom ovládané extrémistami.

Bagdad 21. februára (TASR) - Spojenými štátmi podporované sily, ktoré bojujú proti Islamskému štátu (IS) v Sýrii, vydali Iraku viac ako 150 irackých členov tejto militantnej skupiny. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP s odvolaním sa na irackého bezpečnostného predstaviteľa.



Militantov z IS odovzdali irackej strane v noci a v súčasnosti sú vyšetrovaní na "bezpečnom mieste", uviedol predstaviteľ, ktorý nechcel byť menovaný.



Iracký premiér Ádil Abdal Mahdí začiatkom februára oznámil, že jeho krajina sa ujme všetkých irackých členov IS, ako aj tisícov ich rodinných príslušníkov.



SDF držia vo väzniciach v severnej Sýrii stovky zahraničných bojovníkov, prevažne Iračanov a Európanov, píše AP.