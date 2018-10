Islamský štát uniesol z tábora na východe Sýrie civilistov

Extrémisti uniesli 130 rodín a vyhrážali sa im smrťou. Oblasť zažíva v posledných dňoch intenzívne ozbrojené zrážky medzi militantmi IS a bojovníkmi SDF.

Damask 13. októbra (TASR) - Členovia extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) vtrhli do osady pre vysídlených ľudí na východe Sýrie a uniesli veľký počet civilistov. V sobotu to oznámili sýrske sily podporované Spojenými štátmi a organizácia monitorujúca vojnu v krajine Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR).



Sýrske demokratické sily (SDF) vo vyhlásení napísali, že v tábore Hádžín pre vysídlených ľudí vypukol v piatok neskoro večer boj, pri ktorom zahynulo 20 militantov IS a "niekoľko" bojovníkov SDF. Ozbrojenci z IS násilím odviedli civilistov na územie poslednej oblasti, ktorú ešte má IS pod kontrolou.



SOHR so sídlom v Británii oznámilo, že extrémisti uniesli až 130 rodín a vyhrážali sa, že ich zabijú. Oblasť v sýrskej provincii Dajr az-Zaur zažíva v posledných dňoch intenzívne ozbrojené zrážky medzi militantmi IS a bojovníkmi SDF, pričom vládne nepriaznivé počasie a nízka viditeľnosť, dodala tlačová agentúra AP.