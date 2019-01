Koalícia pri útoku zničila v Sýrii mešitu využívanú Islamským štátom

Bašty IS v Sýrii sa ešte nachádzajú prevažne vo východnej provincii Dajr az-Zaur.

Washington 18. januára (TASR) - Koalícia pod vedením USA, bojujúca proti extrémistickej organizácii Islamský štát (IS) v Sýrii, zničila vo štvrtok veliteľské centrum IS v mešite v meste Safafíja vo vojnou trpiacej krajine. Informovali o tom predstavitelia koalície, ktorých vo štvrtok citovala tlačová agentúra AFP.



Tento nálet je ďalším náznakom, že IS v Sýrii nie je "porazený", ako minulý mesiac tvrdil americký prezident Donald Trump, ktorý zároveň nariadil stiahnutie amerických vojakov z krajiny.



Koaličné lietadlá "zničili veliteľstvo IS a riadiace stanovište v mešite v Safafíji", uviedla koalícia vo vyhlásení.



"IS naďalej porušuje právo platné v čase ozbrojeného konfliktu a zneužíva chránené budovy, ako nemocnice a mešity, čo spôsobuje, že takéto budovy strácajú štatút ochrany," dodala koalícia vo vyhlásení.



Bašty IS v Sýrii sa ešte nachádzajú prevažne vo východnej provincii Dajr az-Zaur.



V stredu pri samovražednom bombovom útoku Islamského štátu v severosýrskom meste Manbidž zahynuli štyria Američania, vrátane dvoch amerických vojakov. Bol to najtragickejší útok proti silám USA, odkedy sa pred štyrmi prvýkrát rozmiestnili v Sýrii.