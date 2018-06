Koalícii pripisujú smrtiaci nálet na armádne stanovište sýrskej armády

Na základe zverejnených údajov sa útok odohral okolo polnoci v jednej dedine pri meste Abú Kamál na rieke Eufrat.

Bejrút 18. júna (TASR) - Nálet vojenskej koalície pod velením Spojených štátov, ktorá v Sýrii bojuje proti organizácii Islamský štát (IS), zasiahol v noci na pondelok stanovište sýrskej armády na východe krajiny, pričom viacero vojakov zahynulo alebo utrpelo zranenia. Podľa agentúry AP to uviedla sýrska štátna televízia, ktorá citovala nemenovaného vojenského predstaviteľa.



Na základe zverejnených údajov sa takýto útok odohral okolo polnoci v jednej dedine pri meste Abú Kamál na rieke Eufrat. Presnejšie počty mŕtvych a zranených sa v správe nespomínali.



Koaličné sily sa vyjadrili prostredníctvom svojho hovorcu plukovníka Seana Ryana, že túto správu zachytili, v danej oblasti však nepodnikali žiadne útoky.



Sýrska armáda a spojenci vedú operácie proti IS na západnom brehu Eufratu, zatiaľ čo na východnom brehu prebieha ofenzíva opozičných Sýrskych demokratických síl, ktoré podporujú Spojené štáty. Militanti IS naďalej ovládajú malé územia vo východnej Sýrii, blízko hranice s Irakom.



Irackí predstavitelia medzitým podľa AP informovali o útoku na šiitské polovojenské sily južne od mesta Káim, ktoré sa nachádza takisto blízko Abú Kamálu, ale na irackej strane hranice. Bližšie nešpecifikovaní útočníci tam údajne zabili 20 bojovníkov a desiatky ďalších zranili.