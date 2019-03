Kurdi očakávajú ešte prudké boje s džihádistami z Islamského štátu

Prezident USA Donald Trump vo štvrtok pred americkými vojakmi vyhlásil, že Washingtonom podporované sily v Sýrii znovu získali 100 percent územia, ktoré kedysi ovládal IS.

Damask 1. marca (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi očakávajú urputné boje s militantmi džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), ktorí sa ukrývajú vo svojej poslednej bašte na východe Sýrie. Uviedol to v piatok hovorca SFD Mustafá Balí, ktorého cituje tlačová agentúra Reuters.



SDF sú už niekoľko týždňov pripravené na dobytie poslednej bašty IS - obliehanej dediny Baghúz neďaleko irackých hraníc, avšak operáciu zdržuje úsilie evakuovať tisícov civilistov.



Prezident USA Donald Trump vo štvrtok pred americkými vojakmi vyhlásil, že Washingtonom podporované sily v Sýrii znovu získali 100 percent územia, ktoré kedysi ovládal IS. Trump si však protirečil s veliteľom SDF, ktorý tvrdí, že sa tak stane až približne o týždeň.



"Práve sme ovládli 100 percent kalifátu," vyhlásil Trump pred americkými vojakmi na základni Elmendorf-Richardson na Aljaške, kde sa zastavil na ceste z hanojského summitu so severokórejským vodcom Kim Čong-unom.



Veliteľ SDF Mazlum Kobani predtým vo štvrtok uviedol, že SDF budú schopné dosiahnuť "úplné víťazstvo nad IS v priebehu týždňa".



Trump na Aljaške hovoril o pokroku, ktorý počas uplynulých dvoch rokov dosiahla jeho administratíva v Afganistane a na Blízkom východe.



Vlani v decembri vyhlásil, že stiahne amerických vojakov zo Sýrie. Svoj krok odôvodňoval tým, že americké sily si úspešne splnili svoje poslanie pri boji s uvedenou džihádistickou organizáciou.



Trump reagoval na kritiku svojho kroku rozhodnutím, že v krajine ponechá približne 400 vojakov - 200 z nich zostane na severovýchode ako súčasť medzinárodných síl a 200 ďalších zostane na základni na juhovýchode ako protiváha iránskeho vplyvu.