Kurdské milície popreli dohodu s Damaskom o vstupe do Afrínu

Damask 19. februára (TASR) - Sýrske kurdské Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG) popreli v pondelok uzatvorenie dohody s vládou v Damasku o tom, aby sýrska armáda vstúpila do provincie Afrín v severnej Sýrii a pomohla odraziť tureckú ofenzívu, informovala agentúra Reuters.



"Žiadna dohoda nie je. Bola tu iba naša výzva sýrskej armáde, aby prišla a chránila hranicu," povedal v telefonickom rozhovore pre agentúru Reuters hovorca YPG Núrí Mahmúd.



Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v pondelok vyhlásil, že jeho krajina je pripravená bojovať so sýrskymi vládnymi silami, ak vstúpia do kurdskej enklávy Afrín v Sýrii, aby tam chránili kurdských bojovníkov.



Čavušoglu sa tak vyjadril po tom, ako sýrske médiá oznámili, že oddiely bojujúce po boku sýrskych vládnych síl vstúpia do Afrínu už v priebehu niekoľkých hodín. Malo ísť o výsledok dohody, ktorú cez víkend medzi sebou uzavreli kurdské milície YPG a sýrska vláda.