Sýria si želá návrat utečencov z Libanonu, chce ich pri obnove krajiny

Bejrút 4. júna (TASR) - Sýria chce, aby sa sýrski utečenci vrátili z Libanonu do vlasti a pomohli pri obnove tejto vojnou zničenej krajiny. Uviedol to v pondelok sýrsky veľvyslanec v Libanone Alí Abdal Karim, ktorého citovala agentúra AP.



Veľvyslanec sa tak vyjadril po tom, ako odovzdal dočasnému šéfovi libanonskej diplomacie Džibránovi Básilovi list od jeho sýrskeho rezortného kolegu.



List bol venovaný problematike vyše milióna sýrskych utečencov nachádzajúcich sa v Libanone. K jeho odovzdaniu došlo po tom, ako Básil vyjadril obavy z nového sýrskeho majetkového zákona. Ten podľa niektorých ľudskoprávnych skupín oprávňuje sýrske úrady, aby konfiškovali majetok bez odškodnenia vlastníkov a poskytnutia možnosti odvolania.



Libanonský minister vyjadril obavy, že uvedený zákon donúti mnohých Sýrčanov zostať v Libanone.



Do Libanonu prišiel po vypuknutí občianskej vojny v susednej Sýrii obrovský počet utečencov. Agentúra AP pripomína, že v Libanone stále žije približne 1,2 milióna sýrskych utečencov, čo predstavuje až štvrtinu z celkového počtu obyvateľov tejto krajiny.