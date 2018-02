Červený kríž vyzval na zastavenie bojov vo Východnej Ghúte

Bejrút/Paríž 21. februára (TASR) - Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v stredu oznámil, že v povstalcami kontrolovanej oblasti Východná Ghúta pri sýrskej metropole Damask zahynulo od 4. februára najmenej 346 ľudí. O život prišli pri bombardovaní sýrskou vládou a jej spojencami, ktoré zintenzívnili práve od spomínaného dátumu.Úrad v stredajšom oznámení napísal, že zranenia utrpelo ďalších 878 osôb, väčšinou pri náletoch na obytné štvrte. A 92 spomedzi zabitých civilistov údajne zahynulo v pondelok za jediný 13-hodinový časový úsek.Úrad dodal, že údaje nie sú ani zďaleka úplné, pretože ich dokumentujú uprostred chaosu a skazy.Vysoký komisár OSN pre ľudské práva Zajd Raad Husajn vyzval na okamžité zastavenie nepriateľských akcií. Povedal, že bombardovanie opakovane zasahuje preplnené nemocnice, čo znamená, že stovky ľudí s mimoriadne vážnymi zraneniami čelia pomalej a bolestivej smrti.Francúzsky prezident Emmanuel Macron v stredu vyhlásil, že Francúzskoodsudzuje bojové akcie v sýrskej oblasti Východná Ghúta pri Damasku, ktorú majú pod kontrolou povstalci.Macron na tlačovej konferencii v Paríži povedal, žeFrancúzsky líder vyzval naktoré umožní evakuáciu civilistov aprísun humanitárnej pomoci do oblasti.Macron tiež apeloval narezolúcie OSN o tejto záležitosti, informovala tlačová agentúra AP.Generálny tajomník OSN António Guterres tiež vyzval na okamžité prerušeniev povstalcami ovládanej Východnej Ghúte, kde podľa jeho slov žije400.000 ľudí.Šéf OSN vyhlásil, že pozastavenie bojov musí viesť k doručeniu humanitárnej pomoci pre všetkých, čo sú v núdzi, a k evakuácii okolo 700 ľudí, ktorí naliehavo potrebujú lekársku starostlivosť.Guterres v stredu Bezpečnostnej rade OSN povedal, žeGenerálny tajomník OSN privítal úsilie Švédska a Kuvajtu - obe krajiny totiž pracujú na návrhu rezolúcie rady o humanitárnej kríze v Sýrii, pričom rezolúcia žiada 30-dňové prímerie.Medzinárodný výbor Červeného kríža (MVČK) tiež v stredu žiadal zdržanlivosť v Sýrii a umožnenie prístupu k raneným. Reagoval tak na stupňovanie bojov v sýrskej metropole Damask a v jej okolí v posledných dňoch, keď dochádza k veľkému krviprelievaniu.Podľa organizácie Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii bolo od nedeľného večera pri náletoch vlády na Východnú Ghútu zabitých najmenej 260 ľudí.MVČK v stredajšom vyhlásení napísal, že zdravotnícky personál vo Východnej Ghúte už nedokáže zvládať vysoký počet zranených a v oblasti už nie je dostatok liekov ani iných potrieb.Vedúca delegácie MVČK v Sýrii Marianne Gasserová uviedla, že. Apelovala, aby skupiny humanitárnych pracovníkov z MVČK pustili do spomínanej oblasti, nech môžu raneným pomôcť.Sýrsky lekár Walíd Awata pôsobiaci na predmestiach Damasku, ovládaných povstalcami, upozornil, že počet obetí bombardovania sýrskou armádou je taký veľký, že nemocnice v oblasti sú už preplnené.Awata je anestéziológ, pracujúci v nemocnici v meste Zamalká, ktoré sa nachádza v bombardovanej oblasti Východná Ghúta. Podľa jeho slov nemocnica má len 17 lôžok, ale v utorok neskoro večer prijala 82 pacientov. To niekoľkonásobne prekračuje skromnú kapacitu nemocnice.povedal lekár pre agentúru AP.Anestéziológ dodal, že nemocnicu v utorok zasiahli barelové bomby, ako aj občasná delostrelecká paľba. Zdravotnícke zariadenie, tak ako mnoho nemocníc v tejto oblasti, museli presťahovať do podzemia, aby pacientov chránili pre náletmi.Nikto neutrpel zranenia, ale poškodený bol generátor, nádrže s vodou a niekoľko sanitiek.