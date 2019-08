Sýria nesúhlasí s vytvorením nárazníkovej zóny na severe krajiny

Turecko a Spojené štáty sa dohodli na zriadení bezpečnej zóny v severnej Sýrii v stredu - deň po nových hrozbách Ankary, že podnikne v regióne vojenskú ofenzívu proti kurdským milíciám.

Damask 8. augusta (TASR) - Damask vyslovil vo štvrtok nesúhlas s americko-tureckým plánom na vytvorenie nárazníkovej zóny na severe Sýrie. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na sýrske štátne médiá.



"Sýria kategoricky a jasne odmieta dohodu medzi americkými a tureckými okupantmi o vytvorení takzvanej bezpečnej zóny" v severnej Sýrii, uviedol zdroj z ministerstva zahraničných vecí pre štátnu tlačovú agentúru SANA.



"Sýrski Kurdi, ktorí súhlasili, že budú nástrojom v tomto agresívnom americko-tureckom projekte nesú z tohto pohľadu historickú zodpovednosť," dodala SANA.



Vplyvný politický líder sýrskych Kurdov Aldar Chalíl vo štvrtok opatrne uvítal americko-tureckú dohodu o zriadení spoločného operačného strediska, ktoré by malo dozerať na bezpečnú zónu s cieľom riešiť napätie medzi Ankarou a Američanmi podporovanými kurdskými silami v Sýrii. "Táto dohoda môže značiť začiatok nového prístupu, ale aj tak potrebujeme viac podrobností," uviedol Chalíl pre AFP.



Obaja spojenci z NATO sa dohodli, že "čo najskôr vybudujú v Turecku spoločné operačné stredisko, odkiaľ budú koordinovať a usmerňovať zriaďovanie bezpečnej zóny". V spoločnom vyhlásení to uviedli turecké ministerstvo obrany a veľvyslanectvo Spojených štátov v Ankare.



Ankara a Washington sa dohodli, že bezpečná zóna "sa stane mierovým koridorom", uvádzalo sa vo vyhlásení. Obe strany v ňom dodali, že zóna má pomôcť aj pri posielaní sýrskych utečencov v Turecku naspäť domov. Zatiaľ nie je známe, ako a kedy zónu vytvoria.



Turecko už dlho žiadalo zariadenie bezpečnej zóny na severe Sýrie, ktorej cieľom by bolo zastaviť prúd migrantov do Turecka a vytlačiť kurdských bojovníkov, spriaznených so Spojenými štátmi, z oblastí popri tureckej hranici so Sýriou.