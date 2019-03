Porazení džihádisti v Bághúze sľubujú pomstu a krv až po kolená

Hoci môžu pôsobiť dojmom zástupu zombie, vychudnuté a strapaté figúry vychádzajúce z tlejúcich trosiek kalifátu nestrácajú svoju zanietenosť pre jeho ideológiu.

Bághúz 8. marca (TASR) - Porazení avšak nekajúcni, niektorí džihádisti stále chvália Islamský štát a sľubujú pomstu jeho nepriateľom, zatiaľ čo sa trmácajú z trosiek jeho poslednej sýrskej bašty v meste Bághúz na východe krajiny.



Pri predsunutej hliadke Američanmi podporovaných jednotiek Sýrskych demokratický síl (SDF) na okraji mestečka Bághúz stojí pri novinároch skupina desiatich žien so vztýčenými ukazovákmi, čo je gesto, ktorým sa príslušníci IS odkazujú na tzv. tauhíd (božiu jednotu).



Jednotne skandujúc "Islamský štát tu stále bude", obkľúčili postupne ženy zahalené v čiernych róbach novinárov ako roj sršňov, píše AFP.



Niektoré hádžu kamene po kameramanoch, ktorí sa ich snažia natočiť, zatiaľ čo jedna z nich kričí na fotografa a označuje ho za prasa. Ďalšia medzitým chniape prítomnú reportérku za odhalené vlasy a vraví jej: "Nečítala si Korán, nehanbíš sa?"



Scéna sa odohráva na pozadí toho, ako jednotky SDF obkľučujú posledných skalných džihádistov v provizórnom stanovom tábore v mestečku Bághúz.



Už viac ako 7000 ľudí opustilo za posledné tri dni túto ťažko obliehanú baštu islamistov v snahe ujsť pred ostreľovaním SDF, ktoré sa strieda s náletmi Američanmi vedenej koalície.



Pre Umm Muhammadovú, 47-ročnú ženu z irackej provincie Anbár, však ešte nie je všetko stratené. "Čakáme ďalšiu dobyvačnú vojnu, ak Boh dá," vyhlásila.



Vedľa nej kráča v zaprášenej bunde po boku svojej matky malý chlapec a pohmkáva si džihádistickú hymnu. Ako tvrdí ďalšia žena, práve tieto deti - takzvané levíčatá kalifátu - teda chlapci, ktorí vyrástli a boli trénovaní pod vládou IS, sú dôvodom, prečo ich hnutie prežije.



"Kalifát nezanikne, pretože zapustil hlboké korene v srdciach a hlavách detí a novorodencov," presviedča prítomných novinárov 60-ročná žena, ktorá však nechce prezradiť svoju identitu.



Mnohé z prítomných príslušníčok IS sa novinárom zverujú, že chcú vychovávať svoje deti podľa ideológie kalifátu napriek tomu, že ten prestáva fyzicky existovať.



Vieru v konečné víťazstvo kalifátu demonštruje aj prítomná žena pôvodom z Damasku. "Odišli sme, ale v budúcnosti dobyjeme nové územia," vyhlasuje pred reportérmi spoza rúška, ktoré jej zahaľuje tvár a dodáva: "Pomstíme sa, budete v krvi až po kolená."