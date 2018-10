Sýria povolila OSN poslať pomoc do utečeneckého tábora Rukban

Októbrové obliehanie sýrskej armády a blokovanie pomoci zo strany Jordánska zapríčinili, že v utečeneckom tábore Rukban na juhovýchode Sýrie došli potraviny.

Ammán 18. októbra (TASR) - Sýrska vláda povolila OSN poskytnúť v priebehu budúceho týždňa humanitárnu pomoc tisíckam civilistom, ktorí uviazli na jordánsko-sýrskej hranici. Informovala o tom v stredu agentúra Reuters s odvolaním sa na humanitárnych pracovníkov.



Októbrové obliehanie sýrskej armády a blokovanie pomoci zo strany Jordánska zapríčinili, že v utečeneckom tábore Rukban na juhovýchode Sýrie došli potraviny. To viedlo v tábore, kde žije viac ako 50.000 obyvateľov, hlavne ženy a deti, za uplynulý týždeň k úmrtiam najmenej desiatok ľudí, uviedli zdroje z prostredia OSN.



Úrad OSN v Damasku potvrdil, že budúci týždeň plánujú do utečeneckého tábora vyslať konvoj s pomocou.



Tábor Rukban leží v bezpečnej zóne vytvorenej americkými ozbrojenými silam. Damask tvrdí, že americké jednotky okupujú sýrske územie a povstalcom poskytujú útočisko.



Detský fond OSN (UNICEF) minulý týždeň apeloval na všetky strany konfliktu v Sýrii, aby umožnili deťom a ich rodinám v tábore prístup k základným službám a pomoci.



Ľudia v tábore Rukban žijú v drsných podmienkach. Väčšina z nich opustila územia vo východnej Sýrii, ktoré padlo do rúk extrémistickej skupine Islamský štát.