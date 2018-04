Sýrski povstalci opúšťajú predmestie Damasku

Prvú skupinu povstalcov s rodinami odviezlo 35 autobusov z východného Kalamúnu, nachádzajúceho sa severovýchodne od Damasku, do opozíciou ovládanej oblasti Afrín na severe krajiny.

Damask 22. apríla (TASR) - Stovky sýrskych vzbúrencov a civilistov opustili v sobotu oblasť na predmestí metropoly Damask v rámci dohody o evakuácii uzavretej s vládou, informovala agentúra DPA s odvolaním sa na štátne médiá.



Podľa zdroja z prostredia sýrskej armády je medzi 1156 evakuovanými ľuďmi 505 bojovníkov, ktorí pred nástupom do autobusov odovzdali svoje zbrane.



Dohodu sprostredkovalo Rusko, ktoré patrí medzi kľúčových spojencov sýrskeho prezidenta Bašára Asada.



Východný Kalamún má pre vládu strategický význam, pretože je považovaný za bránu do sýrskej púšte a leží neďaleko hlavnej cesty spájajúcej Damask s provinciou Homs.