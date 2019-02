Sýrski povstalci zajali troch zahraničných bojovníkov Islamského štátu

Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v pondelňajšom vyhlásení uvádzajú, že 1. februára zadržali nemeckého občana, ktorý prijal džihádistické meno.

Damask 4. februára (TASR) - Spojenými štátmi podporovaní sýrski povstalci zajali troch zahraničných bojovníkov extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), z ktorých jeden je Nemec. Informovala o tom agentúra AP.



Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) v pondelňajšom vyhlásení uvádzajú, že 1. februára zadržali nemeckého občana, ktorý prijal džihádistické meno. Okrem neho SDF taktiež zajali zahraničného džihádistu zo Saudskej Arábie a Egypta.



SDF sú vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením, ktoré v Sýrii bojujú proti militantom z IS.



Pozemné milície SDF so vzdušnou podporou americkej armády vybojovali od IS rozsiahle územia v severovýchodnej Sýrii, v súčasnosti kontrolujú približne tretinu Sýrie. Kurdmi vedené jednotky zadržiavajú viac než 700 zahraničných bojovníkov IS, ktorí pochádzajú z viac ako 40 krajín. Len málo z nich sa medzičasom vrátilo do vlasti.



SDF sú v poslednej fáze operácie, ktorá sa začala vlani 10. septembra s cieľom poraziť džihádistov v údolí rieky Eufrat na východe Sýrie. V súčasnosti sa niekoľko stoviek bojovníkov IS bráni v niekoľkých dedinách v blízkosti hraníc s Irakom. Kedysi mal kalifát vyhlásený džihádistickou organizáciou v roku 2014 veľkosť Británie.