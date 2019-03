Sýria požiadala o urgentné zasadnutie BR OSN ku Golanským výšinám

O urgentné zasadnutie Bezpečnostnej rady požiadala sýrska misia pri OSN formou listu. Členovia rady by mali prediskutovať situáciu na okupovaných sýrskych Golanských výšinách .

New York 27. marca (TASR) - Sýrska vláda požiadala v utorok o urgentné zasadnutie Bezpečnostnej rady (BR) OSN venované otázke Golanských výšin. Ide o reakciu na krok Spojených štátov, ktoré v pondelok uznali zvrchovanosť Izraela nad týmto sporným územím, informovala v stredu agentúra AFP.



Izrael obsadil Golanské výšiny patriace Sýrii v roku 1967 a v roku 1981 ich anektoval. Tento krok však medzinárodné spoločenstvo neuznalo. Donald Trump sa rozhodol toto strategicky dôležité územie uznať za súčasť štátu Izrael, čo kritizovali mnohé krajiny sveta.



O urgentné zasadnutie Bezpečnostnej rady požiadala sýrska misia pri OSN formou listu, ktorý získala agentúra AFP. Členovia rady by podľa neho mali "prediskutovať situáciu na okupovaných sýrskych Golanských výšinách a nedávne flagrantné porušenie príslušnej rezolúcie BR OSN jedným z jej stálych členov (USA)".



Úradujúce francúzske predsedníctvo Bezpečnostnej rady zatiaľ nezvolalo jej mimoriadne zasadnutie, ktoré by bolo venované Trumpovmu rozhodnutiu. Podľa diplomatov sa ale o sýrskej žiadosti bude diskutovať.



BR OSN by sa mala tejto otázky dotknúť na stredajšej vopred plánovanej schôdzi, na ktorej sa má obnoviť mandát mierovej misie OSN operujúcej na Golanských výšinách. Trumpov pondelkový dekrét odmietli štyria z piatich stálych členov BR (Británia, Čína, Francúzsko a Rusko) a viaceré ďalšie krajiny, ktoré v nej aktuálne zasadajú vrátane Poľska či Nemecka.