Sýria: Pri samovražednom útoku zahynulo 6 ľudí utekajúcich z bašty IS

Bejrút 15. marca (TASR) - Najmenej šesť ľudí zahynulo v piatok pri útoku samovražedného atentátnika, ktorý sa odpálil v dave utekajúcom z východosýrskej dediny Bághúz - poslednej bašty extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. Informovala o tom agentúra AFP.



"Samovražedný útočník sa ukryl medzi tými, čo chceli utiecť, a odpálil sa, pričom zabil najmenej šesť ľudí, čo sa chceli dostať von," povedal pre AFP hovorca Sýrskych demokratických síl (SDF), ktoré proti IS bojujú. Ďalší dvaja útočníci sa odpálili neďaleko pozícií bojovníkov SDF, pričom viacerým spôsobili ľahké zranenia, dodal hovorca.



Dedina Bághúz ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a SDF, ktoré majú podporu USA. Oddiely SDF vo štvrtok informovali, že z obliehanej dediny doteraz evakuovali desaťtisíce civilistov a ich jednotkám sa vzdali tisíce teroristov z Islamského štátu rôznych národností.