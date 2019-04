Pri úniku z poslednej bašty IS v Sýrii zomrelo koncom marca 31 ľudí

Sýrske demokratické sily podporované Spojenými štátmi, oznámili konečnú porážku IS 23. marca, keď dobyli dedinu. Bojovali o ňu v kľúčovej bitke niekoľko týždňov.

Damask 2. apríla (TASR) - Medzinárodná humanitárna skupina zaznamenala v poslednom marcovom týždni 31 úmrtí medzi ľuďmi, ktorí unikali z posledného zvyšku územia, ovládaného extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS), z dediny Bághúz, a smerovali k utečeneckému táboru.



Medzinárodný záchranný výbor (IRC) v pondelok oznámil, že išlo o najvyšší týždenný počet úmrtí a odzrkadľoval zúfalé životné podmienky väčšiny žien i detí, ktoré opustili dedinu Bághúz a išli do utečeneckého tábora al-Haul. Sýrske demokratické sily (SDF), podporované Spojenými štátmi, oznámili konečnú porážku IS 23. marca, keď dobyli dedinu. Bojovali o ňu v kľúčovej bitke niekoľko týždňov.



"Sýrske demokratické sily vyhlasujú úplné zničenie tzv. kalifátu a stopercentnú územnú porážku IS," uviedli vtedy vo vyhlásení SDF. Dedina leží vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom.



IRC uviedol, že v posledných týždňoch bitky zomrelo počas evakuácie z Bághúzu celkovo 217 ľudí. Väčšina batoliat trpela podvýživou. V tábore sa v súčasnosti nachádza 70.000 ľudí.



Údaje IRC nebolo možné nezávisle overiť, dodala agentúra AP.