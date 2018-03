Sýria si pripomína 7 rokov vojny: Tisíce ľudí opúšťajú obliehanú Ghútu

OSN odhaduje, že na území východnej Ghúty, obliehanej vládnymi silami, je uviaznutých takmer 400.000 obyvateľov.

Bejrút/Damask 15. marca (TASR) - Tisíce civilistov vo štvrtok pešo prúdili von zo sýrskeho mesta Hamúríja v obliehanej, povstalcami ovládanej enkláve východná Ghúta a smerovali na vládou kontrolované územie neďaleko metropoly Damask. Informovala o tom sýrska štátna televízia a následne tlačová agentúra AP.



Televízia al-Ichbáríja odvysielala zábery mužov, žien a detí kráčajúcich von z Hamúríje: niektorí niesli na hlavách batožinu, napríklad oblečenie a matrace.



Hromadný odchod nastal v čase, keď si Sýrčania pripomínajú sedem rokov od vypuknutia ľudového povstania proti režimu prezidenta Bašára Asada, ktoré však neskôr vyústilo do krutej občianskej vojny - a nastal niekoľko hodín po tom, čo sýrske vládne sily zasypali mesto bombami a raketovou paľbou.



Televízia al-Majádín zverejnila zábery čakajúcich autobusov, ktoré mali vyzdvihnúť civilistov. Al-Ichbáríja uviedla, že autobusy odvezú ľudí do strediska na identifikáciu, ale dostanú tam aj pomoc.



Táto akcia je zrejme najväčším odchodom civilistov z východnej Ghúty odvtedy, čo vláda pred vyše troma týždňami začala rozsiahlu ofenzívu proti enkláve kontrolovanej povstalcami. Vládne a ruské nálety a ich raketová paľba zabili vyše 1200 civilistov.



Muži v rozhovoroch s reportérmi štátnej televízie chrlili chválu na adresu armády a prezidenta Asada. A tvrdili, že ozbrojené skupiny ich vo východnej Ghúte ponižovali a zadržiavali proti ich vôli.



Vláda a povstalci sa navzájom obviňujú, kto vlastne bráni civilistom v odchode z oblasti.



Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) monitorujúca vojnu v krajine uviedla, že vládne sily útočili na zástup civilistov utekajúcich vo štvrtok na svitaní z mesta Hamúríja a zranili niekoľko ľudí. SOHR dodalo, že v stredu usmrtili vládne útoky na mesto 26 ľudí.



OSN odhaduje, že na území východnej Ghúty, obliehanej vládnymi silami, je uviaznutých takmer 400.000 obyvateľov. Utekajú odtiaľ, aby unikli pred vládnymi silami, ktoré sú už veľmi blízko tohto územia.



Medzitým sa Medzinárodnému výboru Červeného kríža (MVČK) podarilo vyslať spoločný konvoj humanitárnych organizácií s pomocou pre tisíce ľudí vyhnaných do inej časti východnej Ghúty - do mesta Dúmá, informoval MVČK.



Podľa organizácie Sýrska civilná obrana, známej aj pod názvom Biele prilby, sa jej prvým záchranárom nepodarilo dostať k raneným v niekoľkých ďalších mestách vo východnej Ghúte, a to pre intenzívne útoky. Podľa Bielych prílb zahynul pri nálete na mesto Haza jeden z jej záchranárov.



"Spaľujú Ghútu až na holú zem," povedal Ans Dimaškí, aktivista-zdravotník a obyvateľ mesta Kafr Batná, ktoré sa vo štvrtok tiež stalo terčom intenzívnych náletov.



Aktivista, Biele prilby a SOHR hlásili, že vládne a ruské lietadlá používali zápalné zbrane podobné napalmu, ktorými šírili požiare v mestách.