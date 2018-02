Turecké sily vyhnali kurdských bojovníkov z dediny v enkláve Afrín

Ankara nazvala túto operáciu Olivová ratolesť a v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne ňou otvorila nový front.

Ankara 1. februára (TASR) - Tureckí vojaci spolu so spojeneckými sýrskymi silami vyhnali kurdských bojovníkov z ďalšej dediny v enkláve Afrín na severe Sýrie. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na správu tureckej štátnej tlačovej služby Anadolu.



Podľa nej turecké sily ovládli vo štvrtok dedinu Ali Kar na severe enklávy. Ďalšie podrobnosti o bojoch Anadolu nezverejnila. Uviedla však, že celkovo 27 "lokalít" v Afríne - 20 dedín a sedem vrchov - sa dostalo pod tureckú kontrolu od 20. januára, keď turecké ozbrojené sily a spojenecká Slobodná sýrska armáda spustili v oblasti Afrínu ofenzívu proti Kurdom.



Ankara nazvala túto operáciu Olivová ratolesť a v sedem rokov zúriacej sýrskej občianskej vojne ňou otvorila nový front.



Afrín kontrolujú kurdské milície známe ako Oddiely ľudovej sebaobrany (YPG), ktoré sú spojencami USA v boji proti teroristickej organizácii Islamský štát (IS). Ankara označuje YPG takisto za teroristickú organizáciu, a to pre údajné napojenie na zakázanú Stranu kurdských pracujúcich (PKK) v Turecku, ktorá tam bojuje za väčšiu autonómiu.