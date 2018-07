V sýrskom meste Homs údajne zahynul syn vodcu Islamského štátu

Nejasnosti panujú aj o osude Baghdádího, ktorý sa na verejnosti neukázal od vyhlásenia islamského kalifátu v irackom meste Mósul v júli 2014.

Bejrút 4. júla (TASR) - V sýrskom meste Homs údajne zahynul syn vodcu extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) abú Bakra Baghdádího. Informovala o tom agentúra DPA.



"Syn kalifa Hudajfah Badrí bol zabitý," uviedol IS prostredníctvom svojho propagandistického kanála s tým, že Badrí zahynul počas operácie proti sýrskym vládnym silám a ruským jednotkám v areáli tepelnej elektrárne v meste Homs.



Bližšie informácie o okolnostiach a čase Badrího smrti islamisti nezverejnili.



Nejasnosti panujú aj o osude Baghdádího, ktorý sa na verejnosti neukázal od vyhlásenia islamského kalifátu v irackom meste Mósul v júli 2014. Rusko tvrdí, že zahynul pri vzdušnom útoku na zasadnutie vysokopostavených predstaviteľov IS na sýrsku Rakku v máji 2017. Spojené štáty však správy o Baghdádího smrti spochybňujú a iracká tajná služba vo februári tohto roku uviedla, že vodca IS je stále nažive, ale zranenia a podlomené zdravie ho donútili odstúpiť z vedenia tejto teroristickej organizácie.