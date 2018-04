Sýrske vládne sily spustili ofenzívu proti tunelom využívaným IS

Cieľom operácie je zničenie zákopov a tunelov vo štvrti Hadžar Aswad v Damasku a v blízkosti palestínskeho utečeneckého tábora Jarmúk na južnom predmestí, ktorý tiež z väčšej časti ovláda IS.

Damask 24. apríla (TASR) - Sýrske vládne sily spustili novú operáciu zameranú proti podzemným tunelom, ktoré používajú militanti z teroristickej organizácie Islamský štát (IS) na juhu hlavného mesta Damask. Informovala o tom v utorok sýrska štátna televízia.



Cieľom operácie je podľa nej zničenie zákopov a tunelov vo štvrti Hadžar Aswad v Damasku a v blízkosti palestínskeho utečeneckého tábora Jarmúk na južnom predmestí, ktorý tiež z väčšej časti ovláda IS. Skupina novinárov nachádzajúcich sa v susediacej štvrti bola svedkom intenzívneho ostreľovania a náletov na pozície IS v spomenutých oblastiach, uviedla agentúra AP.



Oblasť južnej časti sýrskej metropoly je poslednou časťou Damasku, ktorá nie je pod kontrolou jednotiek prezidenta Bašára Asada. Ďalší vzbúrenci v oblasti vrátane skupiny napojenej na al-Káidu uviedli, že sa presunú do vzbúrencami ovládaných regiónov na severe Sýrie.