Z dobytého mesta Harastá vo východnej Ghúte odišli prví povstalci

Damask 22. marca (TASR) - Sýrski "umiernení" povstalci začali so svojimi rodinami vo štvrtok opúšťať kľúčové damaské predmestie Harastá v obkľúčenej oblasti východná Ghúta. Ich odchod je súčasťou evakuačnej dohody s vládou.



Z Harasty majú do povstalcami kontrolovanej provincie Idlib previezť približne 1500 bojovníkov frakcie Ahrár aš-Šám a zhruba 6000 civilistov, informuje stanica BBC. Vládne sily spustili ofenzívu v Ghúte pred mesiacom.



Podľa pozorovateľov si ostreľovanie a letecké útoky na túto enklávu vyžiadali životy 1500 civilistov, zatiaľ čo najmenej 50.000 ďalších z tejto oblasti utieklo. Exodus prišiel po tom, ako sýrska armáda spolu so spojeneckými milíciami vytlačili povstalcov z približne 70 percent územia východnej Ghúty, uvádza britské médium.



Realizácia evakuačnej dohody, ktorá bola vyjednaná Ruskom ako spojencom prezidenta Bašára Asada, sa začala vo štvrtok ráno výmenou zajatcov. Frakcia Ahrár aš-Šám súhlasila s tým, že zloží zbrane v Haraste výmenou za bezpečný odchod svojich bojovníkov. Podobné dohody boli predložené aj ďalším frakciám.



Východná Ghúta je územím pri Damasku, kde sa nachádzajú jeho viaceré predmestia, ako aj poľnohospodárska pôda, približuje agentúra Reuters. Okrem frakcie Ahrár aš-Šám tu pôsobia ďalšie dve povstalecké skupiny: Džajš al-Islám, ktorá kontroluje mesto Dúmá s okolím, a Fajlak al-Rahmán, ktorá kontroluje mestá Arbín a Zamalká s okolím.



V Haraste zostane pod vládnou kontrolou 18.000 až 20.000 ľudí. Štátne médiá medzičasom informovali, že z mesta Dúmá odišlo na vládou kontrolované územie viac než 6000 povstalcov.