Chystá sa útok na posledné územie džihádistov IS, evakuujú civilistov

Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily evakuovali z tejto oblasti minulý týždeň v stredu a v piatok takmer 5000 ľudí.

Damask 25. februára (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF) podporované Spojenými štátmi evakuovali v pondelok v Sýrii stovky ľudí z posledného územia ovládaného teroristickou organizáciou Islamský štát (IS), ktorým je dedina. Na evakuáciu použili viac ako 40 nákladných áut.



Cieľom SDF bolo evakuovať civilistov pred záverečnou ofenzívou proti džihádistom, informovala agentúra AFP. Sýrske demokratické sily spomalili svoj útok na Bághúz práve pre prítomnosti civilistov.



Korešpondent agentúry AFP videl viac ako 46 nákladných vozidiel, v ktorých boli muži, ženy a deti, ako sa približujú k hliadkam SDF približne 20 kilometrov severne od miesta ovládaného džihádistami. Medzi evakuovanými boli aj zranení.



Poslední bojovníci IS a civilisti, prevažne príbuzní džihádistov, sa nachádzajú v obkľúčení neďaleko irackých hraníc. Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily evakuovali z tejto oblasti minulý týždeň v stredu a v piatok takmer 5000 ľudí.



Hovorca SDF Mustafá Balí v pondelok pre AFP uviedol, že tisícky ľudí sú ešte stále na území ovládanom Islamským štátom. "Podľa vyhlásení tých, čo sa vrátili, je tam ešte stále 5000 ľudí," dodal Balí.



Predstaviteľ SDF pre zahraničné vzťahy Abdulkarím Umar pre AFP v pondelok povedal, že SDF vyhlásia koniec tzv. Islamského štátu "v najbližších dňoch".



"To ale neznamená, že sme terorizmus zničili - ten musí byť vyhubený od koreňov," dodal.



SDF považujú oddelenie civilistov v Bághúze od zostávajúcich džihádistov za rozhodujúci krok k ovládnutiu celej oblasti. SDF začali poslednú ofenzívu zameranú na vyčistenie oblasti od militantov IS 9. februára. Okrem dediny Bághúz sú však tisícky ďalších bojovníkov IS rozmiestnené aj v iných krajinách.