Z východnej Ghúty vyšiel zatiaľ najväčší konvoj evakuovaných ľudí

Sýrska štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že konvoj so 100 autobusmi prepravoval 6749 ľudí vrátane 1620 vzbúrencov.

Bejrút 27. marca (TASR) - Autobusy s približne 7000 ľuďmi vrátane povstaleckých bojovníkov opustili v utorok východnú Ghútu neďaleko sýrskeho hlavného mesta Damasku.



Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva (SOHR) išlo dosiaľ o najväčší konvoj, ktorý opustil východnú Ghútu v rámci Ruskom sprostredkovaných dohôd o evakuácii medzi vládou a vzbúrencami. Konvoj mieril do provincie Idlib, bašty povstalcov na severozápade Sýrie.



Sýrska štátna tlačová agentúra SANA uviedla, že konvoj so 100 autobusmi prepravoval 6749 ľudí vrátane 1620 vzbúrencov.



Evakuovali ich z lokalít Arbín, Zamalká, Ajn Tarmá a Džúbar v juhozápadnom sektore východnej Ghúty, ktorý ovládala povstalecká Légia všetkých milosrdných (Fajlak ar-rahmán).



SOHR ďalej informoval, že výmenou za bezpečnú evakuáciu prepustil Fajlak ar-rahmán 26 väzňov, medziiným aj zo sýrskych vládnych síl a z radov ich spojencov.



Evakuácie z minulého týždňa umožnili jednotkám sýrskeho prezidenta Bašára Asada zosilniť tlak na východnú Ghútu, ktorá bola v minulých týždňoch terčom mohutného ostreľovania. Pod kontrolou povstalcov tak vo východnej Ghúte zostáva už len mesto Dúmá, uvádza agentúra DPA.



Úplné ovládnutie východnej Ghúty by bolo najväčším víťazstvom pre Asada od decembra 2016, keď jeho sily získali po Ruskom podporovanej ofenzíve kontrolu nad mestom Aleppo.



Od začiatku uplatňovania režimu humanitárnych prímerí, ktoré od konca februára platí každý deň päť hodín, opustilo východnú Ghútu už vyše 113.000 ľudí. Agentúre Interfax to v pondelok oznámili v ruskom Centre pre zmierenie znepriatelených strán v Sýrii.