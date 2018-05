V Sýrii zadržali najmenej 35 predpokladaných členov Islamského štátu

V provincii Hasaka sa uskutočnilo v uplynulých dňoch viacero operácií, medzi zadržanými je viacero ďalších irackých občanov.

Bejrút 18. mája (TASR) - Najmenej 35 predpokladaných členov teroristickej organizácie Islamský štát (IS) zadržala na území Sýrie medzinárodná koalícia pod vedením USA spoločne so Sýrskymi demokratickými silami. V piatok o tom informovalo Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré monitoruje konflikt v krajine.



SOHR už vo štvrtok uviedlo, že v severovýchodnej sýrskej provincii Hasaka, neďaleko hraníc s Irakom, zadržali počas operácie výsadkárov popredného člena IS, o ktorom je medzičasom bez ďalších podrobností známe, že pochádza z provincie Saláh ad-Dín v centrálnej časti Iraku.



V provincii Hasaka sa uskutočnilo v uplynulých dňoch viacero operácií, medzi zadržanými je i viacero ďalších irackých občanov. Niektorí z členov IS sa do tejto oblasti dostali údajne tak, že sa vydávali za utečencov. IS utrpel v posledných mesiacoch v Sýrii a Iraku bojové porážky.



Irak v uplynulom týždni informoval, že pri tajnom útoku v Sýrii zadržal päť vysokopostavených predstaviteľov militantnej skupiny IS.