Sýria žiada odsun všetkých zahraničných vojsk z krajiny

Iba napríklad Spojené štáty majú v severnej Sýrii nasadených približne 2000 vojakov. Americkí vojaci tam spolupracujú s miestnymi milíciami v boji proti extrémistickej skupine Islamský štát.

New York 29. septembra (TASR) - Sýria požaduje okamžité stiahnutie všetkých zahraničných vojakov, ktorí sú v krajine "protizákonne". Minister zahraničných vecí Sýrie Walíd Mualím to povedal v sobotu počas vystúpenia v rámci tohtoročnej všeobecnej rozpravy Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.



Ako vo svojej správe uviedla agentúra AP, Mualím hovoril o vojskách Spojených štátov, Francúzska a Turecka, ktoré sa nachádzajú v Sýrii bez pozvania tamojšej vlády. Sýrska vláda ich podľa jeho slov považuje za "okupačné sily a bude to riešiť zodpovedajúcim spôsobom".



Iba napríklad Spojené štáty majú v severnej Sýrii nasadených približne 2000 vojakov. Americkí vojaci tam spolupracujú s miestnymi milíciami v boji proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS).



Mualím ďalej hovoril aj o budúcnosti Sýrie. Vládny výbor poverený vypracovaním návrhu novej ústavy nebude podľa jeho slov tolerovať zahraničný diktát. Všetko, čo bude evidentným zásahom do vnútorných záležitostí Sýrie, odmietnu.



Iba pred niekoľkými dňami USA a šesť ďalších krajín vyzvalo OSN, aby zostavila výbor, ktorého cieľom by bolo vypracovať návrh novej sýrskej ústavy a presadzovanie politického prechodu v tejto vojnou zmietanej krajine. Všetky doterajšie snahy medzinárodného spoločenstva spojiť súperiace stany, aby sa dohodli na novej ústave a následných parlamentných voľbách, doposiaľ zlyhali, dodala AP.



Šéf sýrskej diplomacie ďalej kolegom na pôde VZ OSN povedal, že boj jeho krajiny "proti terorizmu sa už takmer skončil" a vláda ju oslobodí od všetkých zahraničných jednotiek, ktoré sa tam nachádzajú ilegálne.



Všetkých utečencov vyzval, aby sa vrátili domov, pretože to je podľa jeho slov prioritou Damasku.



Ako doplnila agentúra AP, sýrske ozbrojené sily podporované vojakmi z Ruska a Iránu už vybojovali takmer väčšinu územia Sýrie, ktoré predtým obsadili povstalecké a teroristické milície. Ozbrojený konflikt si vyžiadal viac ako 400.000 ľudských životov a milióny vysídlených obyvateľov.