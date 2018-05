Sýria získala opäť kontrolu nad dôležitým územím v strede krajiny

Dobytie uvedeného územia prispelo v Sýrii k presunom obyvateľstva, ktoré sú označované za jedny z najvýraznejších od začiatku vojny.

Bejrút 16. mája (TASR) - Sýrska armáda oznámila v stredu obnovenie vládnej kontroly nad rozsiahlym územím v strednej časti krajiny, kde sa nachádza okrem iného aj elektráreň, rafinéria či cementáreň.



Výsledkom najnovšieho víťazstva vládnych síl nad protivníkmi je to, že armáda prvýkrát od vypuknutia občianskej vojny v roku 2011 chráni cesty medzi všetkými tromi najdôležitejšími mestami Sýrie - Damaskom, Aleppom a Homsom, informovala agentúra AP.



"Statočné ozbrojené sily s podporou spojencov zavŕšili čistenie 1200 štvorcových kilometrov vo vidieckych oblastiach na severe (provincie) Homs a juhu (provincie) Hamá a obnovili bezpečnosť v 65 dedinách a mestách," prečítal vo vysielaní sýrskej televízie brigádny generál Alí Majhúb. Dodal, že ide o "dôležitý úspech" v boji proti "ozbrojenému terorizmu" v danej oblasti.



Dobytie uvedeného územia prispelo v Sýrii k presunom obyvateľstva, ktoré sú označované za jedny z najvýraznejších od začiatku vojny. Podľa údajov OSN, ktoré prevzala AP, kapitulačné dohody priniesli od marca nútené presídlenie približne 200.000 osôb. Sever provincie Homs a juh provincie Hamá len za niekoľko posledných dní opustilo vyše 30.000 ľudí.



Najnovšiemu oznámeniu armády prechádzal odchod zvyšných povstalcov a príslušníkov opozície z tohto územia v súlade s dohodou uzavretou začiatkom mája. Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva so sídlom v Británii uviedla, že v stredu odišlo aj posledných sedem skupín vysídlencov, čím sa celkový počet evakuovaných - bojovníkov i civilistov - zvýšil na približne 34.500. Evakuovaní smerovali do oblastí ovládaných povstalcami v severnej Sýrii.