Sýria zostrelila väčšinu striel, tvrdí Rusko

Moskva 14. apríla (TASR) - Sýrske systémy protivzdušnej obrany sovietskej výroby zostrelili 71 zo 103 striel s plochou dráhou letu, ktoré v sobotu vystrelili na Sýriu Spojené štáty a ich spojenci. Podľa agentúry AP to oznámil náčelník hlavného operačného oddelenia generálneho štábu ruských ozbrojených síl generálplukovník Sergej Rudskoj.



Podľa jeho slov tieto útoky nepôsobili obete na životoch a sýrske vojenské zariadenia, na ktoré USA, Británia a Francúzsko zaútočili, majú len malé škody. Poznamenal, že systémy zostrelili všetky strely, ktoré smerovali na štyri kľúčové sýrske letecké základne.



Rudskoj ďalej uviedol, že ruské systémy protivzdušnej obrany v Sýrii sa do obrany nezapojili. Dodal, že Rusko dosiaľ - na naliehanie Západu - neposkytlo Sýrii svoje najmodernejšie systémy protivzdušnej obrany S-300, ale teraz tento krok prehodnotí.



Ruský prezident opätovne potvrdil postoj Ruska, že údajný chemický útok v sýrskom meste Dúmá, ktorý tieto útoky vyvolal, bol falošný. Putin dodal, že ruskí vojenskí experti v Dúme nenašli akékoľvek stopy po chemickom útoku. Kritizoval USA a ich spojencov, že sobotný útok podnikli bez toho, aby počkali na to, kým experti z medzinárodného vyšetrovacieho tímu oblasť navštívia.