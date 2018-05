Sýrska armáda ovládla tri predmestia na juhu Damasku

Útočná operácia sýrskych vládnych síl a ich spojencov na juhu Damasku sa začala 20. apríla.

Damask 11. mája (TASR) - Tri predmestia na juhu Damasku sa dostali pod kontrolu sýrskych vládnych síl po tom, ako z nich v noci na piatok odišli poslední opoziční ozbrojenci a ich rodiny. Povstalcov a ich príbuzných prepravili autobusmi do Idlibu a Džarábulusu.



Informovali o tom v piatok sýrske štátne médiá a pozorovateľské skupiny monitorujúce priebeh ozbrojeného konfliktu v Sýrii.



Podľa agentúry AP ide o damaské predmestia Babbíla, Bajt Sahim a Jaldá, ktoré vládne sily verné prezidentovi Bašárovi Asadovi ovládli prvýkrát odvtedy, ako pred rokmi padli do rúk opozičných ozbrojencov.



Agentúra SANA informovala, že časť opozičných povstalcov sa rozhodla využiť amnestiu, zostať na týchto predmestiach, zložiť zbrane a vrátiť sa k obvyklému spôsobu života.



V Británii sídliace Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) uviedlo, že danú oblasť od 3. mája opustilo 8400 opozičných povstalcov, pričom poslední odišli vo štvrtok v noci.



Podľa agentúry SANA policajné zložky boli pripravené vstúpiť v piatok do oblasti a zaistiť tam bezpečnosť.



SOHR uviedlo, že ruské a sýrske policajné oddiely už začali vstupovať do predmestí, kde predtým armádni pyrotechnici pátrali po prípadných nastražených výbušninách.



Spomínané tri predmestia boli poslednými baštami ozbrojených povstaleckých formácií na južnom okraji sýrskeho hlavného mesta.



Vojaci sýrskej armády a palestínskych oddielov najnovšie útočia na oblasť Hadžar al-Aswad a utečenecký tábor Jarmúk vzdialený asi sedem kilometrov od centra Damasku, ktoré ovládajú bojovníci džihádistickej organizácie Islamský štát.



Útočná operácia sýrskych vládnych síl a ich spojencov na juhu Damasku sa začala 20. apríla. Cieľom velenia sýrskej armády je oslobodiť od "teroristov" nielen tieto oblasti, ale aj strategicky významnú cestu spájajúcu Damask s jordánskym hlavným mestom Ammán.