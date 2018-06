Sýrska vláda vytlačila militantov IS z púšte v provincii Dajr az-Zaur

Vládnym zložkám sa podarilo vyčistiť zhruba 5800 štvorcových kilometrov púšte siahajúcej až k hranici s Irakom na východe krajiny.

Damask 27. júna (TASR) - Sýrska armáda vytlačila bojovníkov militantnej organizácie Islamský štát (IS) z rozľahlej oblasti východnej púšte v provincii Dajr az-Zaur. S odvolaním sa na vyhlásenie samotnej armády o tom v stredu informovala agentúra AP.



Vládnym zložkám sa podarilo vyčistiť zhruba 5800 štvorcových kilometrov púšte siahajúcej až k hranici s Irakom na východe krajiny.



Úspech sýrskych vládnych zložiek, ktorý tento týždeň v púšti provincie Dajr az-Zaur dosiahli so vzdušnou podporou, komentoval v stredu v televíznom vysielaní sýrsky generál Alí Ajjúb. Armáda bude podľa neho aj naďalej zo Sýrie vytláčať zvyšné skupiny "teroristov".



Ako doplnila AP, v severnej časti Sýrie hraničiacej s Irakom zase zvyšným skupinám bojovníkov IS čelia protivládne Sýrske demokratické sily a kurdské milície podporované Spojenými štátmi.



Pozorovatelia varujú pred ozbrojeným sporom o kontrolu nad touto provinciou bohatou na ropu, ku ktorému by mohlo dôjsť po porážke IS. Spor môže nastať práve medzi sýrskymi povstalcami podporovaným Spojenými štátmi na jednej strane a vládnymi sýrskymi vojskami podporovanými Ruskom a s Iránom spojenými milíciami na strane druhej.