Sýrska vláda vztýčila štátnu vlajku nad mestom Dará

Dará utrpela katastrofálne škody, pretože bola jedným z miest, ktoré sa stali centrom sedemročnej krvavej občianskej vojny v Sýrii.

Damask 12. júla (TASR) - Sýrska vláda vztýčila vo štvrtok štátnu vlajku nad južným mestom Dará, ktoré sa v roku 2011 stalo kolískou povstania proti autoritárskemu režimu prezidenta Bašára Asada. Povstalci vo štvrtok už skôr súhlasili, že sa mesta vzdajú a odovzdajú ho vojakom. Informovala o tom sýrska štátna televízia a tlačová agentúra AP.



Povstanie v Sýrii sa inšpirovalo revolúciami a protestmi tzv. arabskej jari, ktoré vypukli v arabskom svete.



Satelitná spravodajská televízia al-Ichbáríja odvysielala zábery zachytávajúce štátnych predstaviteľov, ako nad ruinami mesta Dará vztyčujú vládnu vlajku s dvoma zelenými hviezdami.



Dará utrpela katastrofálne škody, pretože bola jedným z miest, ktoré sa stali centrom sedemročnej krvavej občianskej vojny v Sýrii. V bojoch medzi vládnymi vojakmi a povstalcami či extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS) zahynulo celkove najmenej 400.000 ľudí a 11 miliónov obyvateľov muselo ujsť zo svojich domovov.



Aktivista z oblasti médií Ahmad Masalma, ktorý predtým pôsobil v tomto juhosýrskom meste, uviedol cez Skype pre agentúru AP, že bojovníci dostali na výber: buď prijmú od vlády ponuku na amnestiu alebo odídu z Dará aj s rodinami do iných častí Sýrie ovládaných rebelmi. Masalma povedal, že aj on opustil Dará pred štyrmi dňami a jeho cieľom sa stalo Jordánsko.



Podľa správ sýrskych štátnych médií z utorkového večera povstalci v Dará taktiež súhlasili, že odovzdajú svoje ťažké a stredne ťažké zbrane.