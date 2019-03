Sýrske demokratické sily oznámili, že sa im vzdali ďalší militanti IS

Bághúz je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a SDF, ktoré majú podporu USA.

Dajr az-Zaur 12. marca (TASR) - Približne 2000 ľudí, najmä militanti z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) a ich rodinní príslušníci, sa v utorok vzdalo Kurdmi vedeným Sýrskym demokratickým silám (SDF), ktoré obliehajú poslednú baštu IS v Sýrii.



"Približne 2000 ľudí, najmä bojovníci IS a ich rodinní príslušníci, vyšlo z dediny Bághúz (na východe Sýrie) a vzdalo sa našim jednotkám," uviedol pre agentúru DPA veliteľ SDF Adnán Afrín.



Podľa agentúry AFP neuviedol, koľko ľudí ešte zostáva v obkľúčení.



Podľa Afrína sú militanti, ktorí sa v utorok vzdali, rôznych národností, podrobnejšie informácie však neposkytol. Ich kapituláciu potvrdil aj hovorca SDF Mustafa Bali.



Mimovládna organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii však tvrdí, že sa vzdalo 350 ľudí vrátane 120 militantov IS. Niektorí z nich boli vraj Libanončania a Maročania, dopĺňa SOHR.



Bághúz je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a SDF, ktoré majú podporu USA. Podľa SOHR sa za posledné dva týždne vzdalo SDF viac ako 20.000 ľudí vrátane 2500 bojovníkov IS.



Dedina Bághúz ležiaca vo východosýrskej provincii Dajr az-Zaur neďaleko hraníc s Irakom je posledný kúsok územia, ktorý je pod kontrolou IS.