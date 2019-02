Sýrske demokratické sily avizujú ďalšie úspechy v boji proti IS

Americký prezident Donald Trump v stredu predpovedal, že IS stratí do konca budúceho týždňa všetko územie, ktoré kedysi ovládal v Iraku a Sýrii.

Bejrút 10. februára (TASR) - Vojenské oddiely podporované Spojenými štátmi s kurdským velením dobyli 41 stanovíšť militantov z Islamského štátu (IS) a zničili ich opevnenia na poslednom kúsku územia, ktorý kontrolujú vo východnej Sýrii. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu Sýrskych demokratických síl (SDF) Mustafu Balího.



Podľa neho došlo v nedeľu k prudkým bojom v dedine Baghúz, pričom bol zmarený protiútok IS. Neuviedol, ako dlho by boje ešte mali trvať. Postupujúcich bojovníkov SDF kryjú vojenské lietadlá Američanmi vedenej koalície.



SDF v sobotu oznámili, že spustili záverečnú ofenzívu s cieľom poraziť vyčistiť toto územie od militantov z IS. Ofenzíva sa začala po tom, ako sa viac ako 20.000 civilistov evakuovalo z oblasti ovládanej IS vo východnej provincii Dajr az-Zaur.



Na území medzi Eufratom a hranicou s Irakom by mohlo byť ešte do 600 džihádistov, väčšinou cudzincov. Sú tam zrejme aj stovky civilistov, povedal Balí podľa agentúry AFP.



Americký prezident Donald Trump v stredu predpovedal, že IS stratí do konca budúceho týždňa všetko územie, ktoré kedysi ovládal v Iraku a Sýrii.



Oddiely SDF spustili v septembri ofenzívu s cieľom vyhnať bojovníkov IS zo Sýrie, pričom boje si vyžiadali stovky mŕtvych na oboch stranách.



Americkí predstavitelia sa v minulých týždňoch vyjadrili, že IS stratil 99,5 percenta svojho územia a ovláda menej ako päť štvorcových kilometrov v Sýrii. Avšak podľa aktivistov a obyvateľov má IS stále spiace bunky v Sýrii a Iraku a pripravuje sa na povstaleckú činnosť.