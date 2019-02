Sýrske demokratické sily obkľúčili militantov IS v dedine Baghúz

Postup jednotiek SDF je podľa jedného z veliteľov spomaľovaný tým, že protivník používa civilistov ako živé štíty.

Damask 16. februára (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF) v sobotu oznámili, že obkľúčili v dedine Baghúz v provincii Dajr az-Zaur militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), a to na území o rozlohe niekoľkých stoviek metrov štvorcových. Informovala o tom agentúra AP.



Cijat Furát, ktorý je jedným z veliteľov Kurdmi vedených SDF, vyhlásil, že jeho skupina "prinesie celému svetu veľmi skoro dobré správy".



Furát v tejto súvislosti ďalej spresnil, že bojovníkov IS obkľúčili v oblasti o rozlohe približne 700 metrov štvorcových. Postup jednotiek SDF je podľa jeho slov však spomaľovaný tým, že protivník používa civilistov ako živé štíty.



K situácii sa medzitým vyjadril aj viceprezident USA Mike Pence, ktorý povedal, že "Spojené štáty budú aj so svojimi spojencami pokračovať v love na zvyšky bojovníkov IS, kdekoľvek a kedykoľvek vystrčia svoje škaredé hlavy".