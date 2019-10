Sýrske demokratické sily obnovili na východe Sýrie operácie proti IS

Bejrút 19. októbra (TASR) - Kurdmi vedené Sýrske demokratické sily (SDF) obnovili na východe Sýrie svoje vojenské operácie proti džihádistickej organizácii Islamský štát (IS).



Pre agentúru AFP to v sobotu v telefonickom rozhovore uviedol jeden z veliteľov kurdských jednotiek, Mazlúm Abdi.



Abdi podľa AFP spresnil, že SDF spustili vojenskú operáciu proti bunkám IS v meste Dajr az-Zaur. "Naše sily tam pracujú s koalíciou" vedenou Spojenými štátmi, dodal Abdi.



Veliteľ SDF sa pre AFP vyjadril, že pretrvávajúca vojenská prítomnosť USA v Sýrii je nevyhnutná na udržanie rovnováhy síl a na to, aby sa zabránilo hegemónii Ruska.



Minister obrany USA Mark Esper pritom v piatok prostredníctvom svojho vyhlásenia oznámil, že Spojené štáty pokračujú v sťahovaní svojich vojakov zo severovýchodnej Sýrie a žiadne americké pozemné sily nebudú pomáhať zachovávať bezpečnú zónu, ktorá je súčasťou dohody o prímerí dosiahnutej s Tureckom.



Bezpečná zóna medzi Tureckom a Kurdmi na severe Sýrie má byť zriadená práve na základe dohody, ktorú vo štvrtok oznámil viceprezident USA Mike Pence po stretnutí s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom. Turecko súhlasilo s pozastavením svojej ofenzívy na severe Sýrie na päť dní.



AFP pripomenula, že SDF pred tromi dňami - 16. októbra - oznámili prerušenie svojich operácií proti džihádistom s tým, že vo vzťahu k IS budú podnikať "len defenzívne akcie".



Po páde kalifátu IS, ktorému predchádzali dlhé boje vedené kurdskými silami podporovanými Washingtonom, sa IS v Sýrii stiahol do púštnych oblastí. V posledných mesiacoch sa však IS priznal k niekoľkým útokom spáchaných v oblastiach ovládaných SDF, ale aj proti jednotkám sýrskej armády, pričom posledný z nich, z 11. októbra, si v meste Kámišlí vyžiadal šesť obetí na životoch.



Jednotky SDF v marci spustili pátranie po džihádistoch z IS, ktorí sú v Sýrii ešte stále na slobode, pričom sa sústredili najmä na provinciu Dajr az-Zaur na východe Sýrie.



AFP dodala, že kurdské sily na severe Sýrie zadržiavajú 12.000 džihádistov vrátane 2500 až 3000 cudzincov, ako aj desiatky tisíc civilistov spojených s IS, pričom často ide o príbuzných bojovníkov.



Ofenzíva, ktorú Turecko spustilo 9. októbra v pohraničí so Sýriou, vyvoláva vo svete obavy z možného úteku týchto zadržaných džihádistov. Obavy majú najmä západné štáty, preto sa zdráhajú repatriovať svojich štátnych príslušníkov, ktorí sa pridali k IS.