Sýrske demokratické sily oznámili, že IS podnikol posledný protiútok

Bághúz 13. marca (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) v stredu vyhlásili, že militanti Islamského štátu (IS) zvádzajú zúfalý boj proti ich postupujúcim jednotkám a z malého kúska územia na východe Sýrie, ktoré je ešte stále pod ich kontrolou, podnikli protiútok. Informovala o tom agentúra AP.



Nemenovaný veliteľ SDF uviedol, že protiútok IS sa začal v noci na stredu zo západného brehu rieky v dedine Bághúz ležiacej na východe Sýrie neďaleko irackých hraníc - poslednej sýrskej bašte tejto teroristickej organizácie.



Podľa tohto veliteľa v tejto oblasti pokračovali v stredu ťažké boje a Kurdmi vedené SDF sa snažia protiútok zmariť.



Hovorca síl podporovaných Spojenými štátmi Adnan Afrín uviedol, že militanti IS "kladú prudký odpor", pričom vystreľujú mínometné a protitankové granáty.



Podľa ďalšieho predstaviteľa SDF ide o "posledné chvíle" a "posledný útok" militantov IS, napísala agentúra AFP s tým, že IS využíva pri protiútoku "mnohých samovražedných bombových útočníkov".



Bághúz je v posledných týždňoch dejiskom kľúčovej bitky medzi militantmi IS a SDF, ktoré majú podporu USA. SDF informovali, že z obliehanej dediny doteraz evakuovali desaťtisíce civilistov a ich jednotkám sa vzdali tisíce teroristov IS rôznych národností.