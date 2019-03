Sýrske demokratické sily spomalili ofenzívu v Sýrii

Sýrske demokratické sily obnovili ofenzívu proti IS v dedine Baghúz v piatok 1. marca po tom, čo svoje operácie na dva týždne pozastavili, aby z nej evakuovali civilistov.

Baghúz 4. marca (TASR) - Sýrske demokratické sily (SDF), ktoré dobýjajú poslednú baštu teroristickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii, boli nútené spomaliť svoj útok, pretože extrémisti používajú civilistov ako ľudské štíty. Informovala o tom v pondelok agentúra AP s odvolaním sa na hovorcu SDF Mustafu Balího.



Podľa neho sa však boj o dedinu Baghúz - napriek spomaleniu ofenzívy - "čoskoro skončí".



Počas tohto obdobia opustilo Baghúz vyše 10.000 ľudí, ktorí sa dostali na územie pod kontrolou SDF, vrátane mnohých manželiek a detí džihádistov, ktorým IS dovolil odísť.