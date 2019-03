Sýrske demokratické sily vyrazili dobyť poslednú baštu IS

SDF sú už niekoľko týždňov pripravené na dobytie poslednej bašty IS — obliehanej dediny Baghúz ležiacej na východe Sýrie, avšak operáciu zdržovala evakuácia tisícov civilistov.

Damask 1. marca (TASR) - Američanmi podporované Sýrske demokratické sily (SDF) vedené Kurdmi spustili v piatok rozhodujúci útok na poslednú baštu džihádistickej organizácie Islamský štát (IS) v Sýrii. Informoval o tom hovorca SDF Mustafá Balí.



"Operácia na vyčistenie poslednej zostávajúcej bašty IS sa práve začala," citovala Balího agentúra AFP.



SDF sú už niekoľko týždňov pripravené na dobytie poslednej bašty IS — obliehanej dediny Baghúz ležiacej na východe Sýrie neďaleko irackých hraníc, avšak operáciu zdržovala evakuácia tisícov civilistov.



Balí ešte ráno vyhlásil, že SDF očakávajú urputné boje s militantmi z IS.



Prezident USA Donald Trump vo štvrtok pred americkými vojakmi vyhlásil, že Washingtonom podporované sily v Sýrii znovu získali 100 percent územia, ktoré kedysi ovládal IS.



Veliteľ SDF Mazlum Kobani predtým vo štvrtok uviedol, že SDF budú schopné dosiahnuť "úplné víťazstvo nad IS v priebehu týždňa".