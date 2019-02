Sýrske sily evakuovali z obliehanej dediny pod kontrolou IS 30 ľudí

Dedinu opustilo približne 25 nákladných vozidiel, pričom sa očakáva, že proces evakuácie bude pokračovať.

Damask 19. februára (TASR) - Najmenej 30 ľudí, zväčša rodinných príslušníkov militantov z extrémistickej organizácie Islamský štát (IS), v utorok evakuovali príslušníci Kurdmi vedených Sýrskych demokratických síl (SDF) z obliehaného stanového tábora v dedine Bághúz. Informovala o tom agentúra DPA.



Spravodajca agentúry nachádzajúci sa priamo v dejisku bojov medzi príslušníkmi SDF a obkľúčenými bojovníkmi IS pre DPA uviedol, že z oblasti kontrolovanej extrémistami evakuovali do dočasného tábora severozápadne od dediny Bághúz skupinu približne 30 ľudí. Tá mala pozostávať prevažne zo žien a detí.



Hovorca SDF Mustafá Bálí ešte v pondelok vyhlásil, že v islamistami ovládanej oblasti sa ešte stále nachádza približne 500 bojovníkov IS.



SDF začali poslednú ofenzívu zameranú na vyčistenie oblasti od militantov IS 9. februára.