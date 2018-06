Sýrske vládne sily prvý raz za rok bombardovali povstalecký juhozápad

Sýrsky prezident Bašár Asad prisľúbil, že sa armáda opätovne zmocní územia pri hraniciach s Jordánskom.

Bejrút 23. júna (TASR) - Sýrske vládne vrtuľníky zhodili v piatok na juhozápade krajiny pod kontrolou opozičných síl barelové bomby. Ide o prvý prípad takejto akcie za uplynulý rok, informovala agentúra Reuters.



Sýrsky prezident Bašár Asad prisľúbil, že sa armáda opätovne zmocní územia pri hraniciach s Jordánskom a Golanskými výšinami okupovanými Izraelom. Vládne sily tu v priebehu týždňa začali s útokmi, ktorými však ohrozujú "deeskalačnú" zónu, vyrokovanú vlani Spojenými štátmi a Ruskom.



USA vo štvrtok zopakovali svoju požiadavku, aby sa predmetná zóna rešpektovala a Asada varovali pred "závažnými následkami" porušovania podmienok. Damask zároveň obvinili zo spustenia vzdušných, delostreleckých a raketových útokov.



Americká vyslankyňa pri OSN Nikki Haleyová vyhlásila, že sýrska vojenská eskalácia "jednoznačne porušuje" deeskalačnú dohodu, pričom svoje domovy muselo v danej oblasti opustiť už viac než 11.000 ľudí.



Veľká ofenzíva prináša riziko širšej eskalácie, ktorá by mohla stiahnuť USA hlbšie do tohto vojnového konfliktu. Juhozápadná časť Sýrie je predmetom znepokojenia Izraela ako spojenca USA, ktorý zvýšil útoky na Iránom podporovaných militantov podporujúcich Asada.



Barelové bomby zasiahli skupinu povstaleckých miest. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) so sídlom v Británii uviedlo, že vládne vrtuľníky zhodili vyše 12 barelových bômb, ktoré spôsobili materiálne škody, ale nevyžiadali si ľudské životy. Damask použitie tohto arzenálu poprel.



Povstalci na juhozápade Sýrie dostávajú podporu od Asadových zahraničných nepriateľov počas celého trvania tohto sedemročného vojnového konfliktu.



Asadovi sa v tomto roku podarilo opätovne sa zmocniť posledných zostávajúcich povstaleckých enkláv neďaleko Damasku a mesta Homs, vrátane husto osídleného regiónu východná Ghúta.



Mimo jeho kontroly však stále zostávajú rozsiahle územia. Okrem juhozápadu je povstalcami obsadený aj severozápad Sýrie, kým povstalecké skupiny podporované Tureckom majú pod kontrolou časti severnej pohraničnej oblasti. Štvrtina Sýrie východne od rieky Eufrat je zase pod kontrolou aliancie kurdských a arabských milícií podporovaných USA.