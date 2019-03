Sýrski Kurdi obvinili Damask s politiky násilia a útlaku

SDF s podporu Američanmi vedenej koalície bojujú v Sýrii za odstránenie zvyšku samozvaného kalifátu vyhláseného v minulosti extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS).

Damask 19. marca (TASR) - Hrozba sýrskej vlády, že získa kontrolu nad oblasťami na severe a severovýchode Sýrie, ktoré ovládajú Kurdi, a to aj prípadným použitím sily, odhaľuje, že Damask je odhodlaný presadzovať politiku "útlaku a násilia". Myslí si to tamojšia popolautonómna kurdská samospráva v Sýrii, o ktorej utorňajšom vyhlásení informovali agentúry Reuters a AFP.



Zmienenú hrozbu vyslovil v pondelok sýrsky minister obrany minister obrany Alí Ajjúb. Damask chce podľa neho prevziať kontrolu nad týmto územím ovládaným kurdskými Sýrskymi demokratickými silami (SDF) "buď dohodou o zmierení, alebo oslobodením územia".



Takáto "výhražná rétorika" podľa sýrskych Kurdov ukazuje, že Damask sa chce vyhnúť "mierovému, demokratickému" riešeniu konfliktu v Sýrii.



SDF s podporu Američanmi vedenej koalície bojujú v Sýrii za odstránenie zvyšku samozvaného "kalifátu" vyhláseného v minulosti extrémistickou organizáciou Islamský štát (IS).



"Vyhlásenie sýrskeho ministra obrany ohľadom SDF... odráža pokračovanie rasistickej a sterilnej politiky, aká doviedla Sýriu do tejto katastrofálnej situácie," uviedla v reakcii poloautonómna kurdská samospráva. "Používanie výhražnej rétoriky voči jednotkám SDF, ktoré oslobodzujú a ochraňujú sever a východ Sýrie pred teroristami, slúži len záujmom tých, ktorí pracujú ma rozdelení Sýrie," oznámila vo vyhlásení.



Kurdské sily naďalej preferujú politické riešenie, no "ak to bude potrené", urobia všetko pre "legitímnu ochranu svojich práv".