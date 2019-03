Sýrski Kurdi prepustili takmer 300 podozrivých z príslušnosti k IS

Američanmi podporované Sýrske demokratické sily vedené Kurdmi spustili v piatok rozhodujúci útok na poslednú baštu organizácie Islamský štát v Sýrii.

Bejrút 3. marca (TASR) - Kurdské úrady prepustili 283 Sýrčanov podozrivých z príslušnosti k teroristickej organizácii Islamský štát (IS), pretože podľa vyjadrení Kurdov "ich ruky nie sú pošpinené krvou". Informovala o tom v nedeľu agentúra AFP.



Prepustenie je gestom "spolupráce, bratstva a zhovievavosti", píše sa vo vyhlásení uverejnenom na stránke Sýrskych demokratických síl (SDF).



Väzňov podľa AFP prepustili v niekoľkých oblastiach v severnej časti Sýrie, ktorú majú pod kontrolou Kurdi, vrátane mesta Rakka, ktoré bolo de facto hlavným mestom kalifátu Islamského štátu, píše sa vo vyhlásení SDF.



Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) pripomína, že to nie je po prvý raz, čo kurdské úrady prepustili väzňov napojených na IS. Počet prepustených je však tentoraz podľa SOHR neobvykle vysoký.



